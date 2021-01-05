Как уже сообщалось, за последние сутки число инфицированных COVID-19 в Калининградской области возросло на 211 человек. Согласно информации регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших 41 пенсионер, 5 медработников, 14 работников промышленных предприятий, 7 сотрудников образовательных учреждений, 15 сотрудников транспортных предприятий, узлов и водителей автотранспорта, 20 работников предприятий торговли и общественного питания, 3 представителя сферы ЖКХ. Еще 5 человек трудились в пищевой промышленности; 1 – на сельхозпредприятии, 2 - в организациях по оказанию бытовых услуг, 5 – в учреждениях культуры и развлекательных услуг.Инфицированными также оказались сотрудник охранного предприятия, 5 сотрудников банков, 51 индивидуальный предприниматель и иные работающие граждане, 4 учащихся (гимназия №32, лицей №18 в Калининграде и школа №1 Светлого) 2 студента (КГТУ, КИТИС) и 30 неработающих.