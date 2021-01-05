Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда посетили социальный приют для детей и подростков на улице Тургенева. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» правоохранители поздравили воспитанников учреждения с Новым годом и вручили им подарки. В благодарность, как положено, дети прочитали своим гостям стихи и спели песни.Как особо отмечает пресс-служба регионального УМВД РФ, общение проходило с соблюдением обязательных санитарных требований. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних, совместив приятное с полезным, напомнили детишкам о правилах поведения в период зимних каникул, правилах дорожной безопасности, а также о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий.