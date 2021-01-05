Встреча Нового года в доме по улице Школьной в поселке Фурмановка Нестеровского района закончилась фатальным исходом.В процессе застолья с обилием горячительных напитков хозяин квартиры жестоко поссорился с одним из гостей. Последовало предложение «выйти – поговорить». Мужики выбрались во двор и схлестнулись в поединке – нечестном, поскольку 37-летний сельчанин прихватил с собой деревянную палку. Ей и нанес не менее трех ударов по голове и телу своему ровеснику-оппоненту.Увидев, что приятель «выключился», победитель в драке усадил его в садовую тачку и отвез чуть дальше по улице, оставив у одного из заборов. Наутро несчастного обнаружили – но уже без признаков жизни.- Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания.Кстати, на допросе преступник убеждал, что хотел доставить пострадавшего домой, однако совершенно обессилел и решил бросить это предприятие, надеясь, что дружок очухается и сам добредет до своей постели.Черняховским межрайонным следственным отделом УСКР возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.Подследственному грозит лишение свободы сроком до 15 лет.