Поисково-спасательный отряд «Запад» разыскивает 15-летнюю Анастасию Дусявичюте.Как сообщается, 4 декабря, около 17:30 девушка ушла из дома по улице Восточной и до настоящего времени обратно не вернулась.На вид пропавшей 14-15 лет, рост примерно 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые длиной ниже плеч, глаза каре-зеленые. Из особых примет – 2-сантиметровый шрам на указательном пальце правой руки, татуировка в виде «сердца» на запястье левой, а также вытатуированное слово «юность» на правой ноге снизу. Была одета в оранжевую куртку, черные брюки, на ногах черные кроссовки.Всех располагающих информацией о пропавшей просят обращаться по телефонам: (84012) 50-80-38, (84012) 52-04-44, 02, 102, 112.