В региональном Управлении СКР сообщили некоторые подробности убийства 61-летнего жителя поселка Отрадное Озерского района. Как уже сообщалось, 2 января, в свой день рождения мужчина отправился к проживавшему на той же улице Центральной односельчанину. Явно рассчитывая быстро обернуться – даже толком не оделся, оставшись в кофте и утепленных брюках, сунув ноги в калоши. Однако домой не вернулся – ни в тот же день, ни в следующий. Пропавшего искали родственники и волонтеры. Нашли – но, увы, уже мертвого, под автомобильным мостом рядом с одним из близлежащих поселков. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 68-летний житель Калининграда – тот самый сосед. Сам он постоянно в Отрадном не проживает, используя принадлежащий ему дом в качестве дачи. Именно там все и произошло.- По версии следствия, подозреваемый нанес потерпевшему не менее шести ударов неустановленным пока тупым предметом в область головы, - рассказала официальный представитель Управления СКР по региону Наталья Гацко. - От полученных травм гражданин скончался.После этого, заметая следы, убийца погрузил труп в свой автомобиль и вывез на берег реки Удельной. Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) УСКР возбудил в отношении калининградца уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ. Санкции ее части 1, фигурирующей в документах, предусматривают для виновных лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.С задержанным сейчас работают следователи, следствием устанавливаются мотивы совершенного преступления и все обстоятельства ему предшествовавшие. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении официального обвинения и избрании меры пресечения.