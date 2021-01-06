За сутки сотрудники вневедомственной охраны задержали трех жителей области, которые совершили мелкие хищения из магазинов самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Во всех случаях выезд правоохранителей был совершен в результате срабатывания установленных в магазинах кнопок тревожной сигнализации,Так, росгвардейцы задержали жителя Черняховска, который вынес из магазина на улице Красной продукты питания и алкоголь на 1500 рублей. 36-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Кроме этого, подобные мелкие хищения в течение суток были совершены из магазинов, расположенных на Московском проспекте.