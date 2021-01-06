В Германии на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный учитель РФ, известный калининградский педагог Лазарь Фуксон.С 1983 по 2001 Фуксон был директором лицея №23 Калининграда, в 2001- 2006 гг. – возглавлял управление образования администрации Калининградской области.В 2006-2008 годах Лазарь Фуксон работал директором Калининградского государственного колледжа градостроительства. В 2012 -2013 годах - советником по вопросам образования губернатора Николая Цуканова.Лазарь Фуксон автор 59 научных, методических публикаций.