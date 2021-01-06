В Калининградской области за сутки было выявлено 215 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания 179 случаев ОРВИ, 30 случаев пневмоний и 6 бессимптомных форм заболевания. Нарастающим итогом 19077 случая.Среди заболевших:- 48 пенсионеров;- 23 медицинских работника;- 9 работающих на промышленных предприятиях;- 11 сотрудников образовательных учреждений;- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 3 работника с/х предприятий;- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;- 3 сотрудника учреждений культуры и развлекательных услуг;- 3 сотрудника охранных предприятий;- 3 сотрудника банков;- сотрудник санатория;- сотрудник гостиницы;- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;-4 учащихся (школы 6, 44, 46 Калининград, Школа Нестерова);- студент Калининградского бизнес-колледжа;- 2 воспитанника д/с 56, д/с 110 Калининград)- 16 неработающих