В Калининграде соблюдаются требования к организации работы городских катков. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала глава администрации Елена Дятлова.«Посетители проходят строго по очереди небольшими партиями. Работает несколько касс. Без масок не пускают. Везде есть санитайзеры. В очередях стоят согласно разметке на расстоянии 1.5 метра друг от друга. По громкоговорителям транслируются правила санитарной безопасности и посещения катка», - написала Елена Дятлова.Сити-менеджер отметила, что желающих очень много, поэтому она попросила горожан с пониманием отнестись к очередям и правилам безопасности.