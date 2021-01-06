В Калининградской области за сутки было выявлено 215 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 91 человек.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 1Нестеровский городской округ – 8Озерский городской округ - 5Балтийский городской округ – 8Светловский городской округ – 17Пионерский городской округ – 5Гвардейский городской округ - 4Полесский городской округ – 13Гурьевский городской округ - 19Правдинский городской округ – 2Гусевский городской округ – 2Зеленоградский городской округ –10Светлогорский городской округ – 5Советский городской округ - 5Черняховский городской округ –9Неманский городской округ – 6Янтарный городской округ – 3Ладушкинский городской округ - 2