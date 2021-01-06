В Зеленоградске осудили местного жителя, который ограбил незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.Инцидент произошел в августе 2020 года около здания железнодорожного вокзала. Злоумышленник подошел к сидевшему на лавочке мужчине, распылил ему в лицо перцовый баллончик и обыскал карманы его одежды. Там ничего не оказалось, поэтому грабитель сорвал с его руки часы и скрылся.Суд признал мужчину виновным в грабеже и приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.