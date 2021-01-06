В течение 2020 года в Калининградской области более 1000 человек изъявили желание служить по контракту. Об эм сообщает пресс-служба Балтийского флота. Свыше 500 из обратившихся уже отправлены на военную службу в воинские части и соединения Балтфлота.Кроме этого, порядка 300 кандидатов находятся на стадии рассмотрения по вопросам принятия на военную службу по контракту. В прошлом оду также более 100 девушек обратилось в пункт отбора, из которых 25 направлены на военную службу в соединения и воинские части флота.Кандидат на военную службу должен соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям. В том числе, быть годным по состоянию здоровья, иметь высокие профессионально-психологические качества, уровень образования не ниже среднего общего, хороший уровень физической подготовленности.