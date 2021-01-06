Прокуратура Центрального района Калининграда проводит проверку по факту отравления мамы с ребенком угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Планируется проверить управляющую компанию и контрольно-надзорные органы.«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - заявили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что в среду на улице Велижской угарным газом отправилась 3-летняя девочка и ее мама..