В Калининграде на улице Тамбовской поздним вечером 6 января произошел пожар в доме довоенной постройки. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:39.- В жилом доме довоенной постройки размерами 10х15 метров, разделенном на две части, жилую и нежилую, произошло возгорание на первом этаже расселенной части и части мансардного этажа на площади 80 квадратных метров, - уточняют в пресс-службе ведомства.Несмотря на то, что «реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным», на пожаре имеются пострадавшие. Всего для его ликвидации привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 27 человек и 5 единиц техники.