Вечером 6 января в Пионерском произошел пожар на улице Комсомольской. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 21:39.- В двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании довоенной постройки размерами 10х20 метров в комнате на втором этаже размерами 10х8 метров горели бытовые отходы на площади 6 квадратных метров, - уточняют подробности происшествия в пресс-службе ведомства.К счастью, на пожаре никто не пострадал. Для его ликвидации привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части №29 в составе 6 человек и 1единицы техники.