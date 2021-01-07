В Калининграде на улице Михаила Светлова 6 января произошел пожар в одной из квартир. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 21:16.- В двухэтажном кирпичном жилом доме с мансардой, на кухне площадью 10 квадратных метров, горел газовый котел, кухня закопчена, - уточняют подробности в пресс-службе ведомства.Всего на место выезжали два пожарных расчета, но помощь спасателей так и не потребовалась, так как пламя было сбито самими жильцами до их приезда. Никто не пострадал.