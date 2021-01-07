Калининградцы помогли пожилому мужчине, опоздавшему на автобус до Нестерова. Эта история случилась поздно вечером 6 января. В сообществе «Янтарный ДЛБ» появился пост от горожанки Ирины Кривоносовой. Она написала, что в ее подъезд «прибился пожилой мужчина», который, по ее словам, «на бомжа не похож».- Сказал, что опоздал на автобус в Нестеров, - написала Кривоносова. - Мы его покормили, чай горячий сделали. Дали чуть-чуть денег. Оставить нам его негде. Может, вы знаете адреса ночлежек или где такой человек может переночевать? Трезвый, сказал, что не курит.Позже на сообщение откликнулись волонтеры, которые помогли найти место ночевки. Об этом в комментариях написала автор сообщения.- Благодарю, за публикацию, - добавила Кривоносова. - Дедушку пристроили на ночлег в хостел. Все хорошо. На призыв о помощи откликнулась группа по поиску пропавших людей. Все хорошо, что хорошо заканчивается! С наступающим Рождеством!Оказалось, что история еще не имеет хорошего конца. Волонтеры из поискового отряда выяснили, что мужчину зовут Першиков Анатолий Гаврилович. При себе он имел паспорт, удостоверение члена Союза журналистов России и визитки, в которых говорится, что Першиков - журналист-международник и сотрудник изданий \\"Königsberger Allgemeine\\", \\"Königsberger Express\\" и \\"Калининградская правда\\".- С его слов, последнее время он проживал у своего знакомого в Калининграде на улице Глинки, - рассказали волонтеры. - Не так давно, повздорив с товарищем, ушел. Сегодня собирался уехать в город Нестеров к знакомому, у которого прописан. Рассказал, что с супругой они давно разведены, а с дочерью нет связи.Также волонтеры выяснили, что по указанному адресу в Нестерове находится пекарня, в которой никто Анатолия Першикова не знает.- Хостел мы оплатили до утра, но завтра заберем его оттуда и постараемся определить в ДНП, чтобы он не скитался по подъездам в поисках ночлега, - продолжили активисты.Поисковики призывают всех, кто узнал Анатолия Першикова, обратиться к ним.