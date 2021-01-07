В четверг 7 января в Калининградской области коронавирусом заболели 194 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Отметим, что в среду 6 января в регионе было зафиксировано 215 случаев заражения.Всего за последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. На данный момент в стране выявлено 3 332 142 случая заражения. За весь период выписано по выздоровлению 2 709 452 человека.