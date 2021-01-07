Из 194 пациентов, у которых за последние сутки в Калининградской области выявлена коронавирусная инфекция, у 175 симптомы ОРВИ, у 12 - пневмония, а также 7 человек переносят заболевание бессимптомно. Всего нарастающим итогом на территории региона выявлен 19271 случай.Среди заболевших:- 81 пенсионер, в том числе 66 человек старше 65 лет;- 9 медицинских работников;- 5 работающих на промышленных предприятиях;- 5 сотрудников образовательных учреждений;- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;- 1 работник с/х предприятия;- 1 сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;- 3 сотрудника учреждений культуры и развлекательных услуг;- 2 сотрудника банков;- 1 сотрудник организации по предоставлению телекоммуникационных услуг;- 31 индивидуальный предприниматель и иных работающих;- 5 калининградских школьников (школа №43, лицей №49, гимназия №22);- 4 студента (КМРК, БФУ, российский Университет кооперации);- 4 воспитанника д/с (31, 119 Калининград, д/с 53 Гурьевск);- 26 неработающих.