В четверг 7 января на улице Красносельской произошло ДТП, в котором, как предполагают оцевидцы, погиб пешеход.- 5 мин назад на Красносельской сбили человека, улица перекрыта, ближе к перекрестку с Победкой, - написал на стене сообщества автомобилистов Калининградской области калининградец Павел Максимов.Когда комментаторы попытались уточнить, жив ли пострадавший, Павел ответил.- Не знаю, проезжал - стояла пожарная, человек лежал на дороге, накрытый одеялом, возможно, что и нет, - написал он.Подробности происшествия уточняются.