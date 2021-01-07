Гвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для неоднократно судимого 31-летнего жителя поселка Славинск Гвардейского района, забившего до смерти своего приятеля в новогоднюю ночь.Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ, подозреваемый был оперативно задержан, и 6 января следствием ему было предъявлено обвинение.- Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, дал подробные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте, - сообщает пресс-служба ведомства. - Следствию обвиняемый пояснил, что конфликт между ним и новым знакомым произошел из-за того, что пожилому мужчине не понравились знаки внимания, которые гость оказывал его сожительнице.По версии следствия, в ночь на 1 января 2021 года мужчина, находясь в Гвардейске в гостях у местного жителя, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес множество ударов кулаками и ногами по голове и телу 57-летнему хозяину квартиры. От полученных травм мужчина умер на месте преступления.По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.