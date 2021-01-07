В четверг 7 января на улицах Калининграда был замечен Дед Мороз, сидящий за рулем автомобиля. Отличался этот автомобиль от других тем, что перед ним «скакал» олень, а на крыше сидел снеговик с вожжами-гирляндами.Комментаторы из сообщества автомобилистов Калининградской области сообщили, что видели повозку Деда Мороза на улицах Ульяны Громовой и Дзержинского, а также по дороге на Нивенское и Багратионовск.Не все подписчики сообщества одобрили внешний вид автомобиля. Один, например, написал, что из-за оленя плохо читается госномер транспортного средства.