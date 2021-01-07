7 января «Комсомолке» стало известно, что в поселке Высокое Славского района начали разбирать на кирпич здание школы, оптимизированной несколько лет назад. Фото демонтажа крепкого и почти невредимого здания довоенной постройки опубликовала на своей странице в фейсбуке калининградская художница Ольга Дмитриева.Интересно, что ранее глава администрации Славского городского округа Эдуард Кондратов сообщал, что планирует сохранить корпус и прибегнуть к помощи инвестора. В сентябре 2020 года торги действительно прошли, и здание общей площадью 1221,7 квадратных метров вместе с земельным участком площадью 8600 квадратных метров (кадастровый номер 39:12:040701:415) были проданы компании «Залесские корма» за 1 562 201 рублей и 13 копеек. Новому владельцу удалось сбить цену почти на 300 тысяч рублей.Интересно, что в договоре купли-продажи нет информации и том, как именно должно использоваться здание – обременений на нового собственника администрация не наложила.