На практически полное отсутствие транспорта на улицах после 21.00 калининградцы пожаловались в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Инстаграм. Вечером 7 января там появилось сообщение главы администрации Калининграда Елены Дятловой.«Сегодня переговорили с перевозчиками. Достигнули соглашения об увеличении количества единиц общественного транспорта на 10%, ходить он будет до 23 часов, - написала Дятлова. -В случае, если перевозчики не соблюдают транспортныи режим, убедительная просьба сообщать об этих фактах на \\"горячую линию\\" - 38-88-68. Также этот телефон указан на расписаниях остановочных пунктов и внутри салонов пассажирских автобусов, трамваев, троллеи бусов и маршруток».Сити-менеджер также предложила горожанам писать ей «в личку» и пообещала разбираться «по каждому отдельному случаю».