За сутки в Калининградской области выявили еще 197 случаев заражения коронавирусом. У большинства (170 человек) обнаружены симптомы ОРВИ, у 23 заразившихся развилась пневмония, еще четверо болеют бессимптомно.Среди заболевших:- 60 пенсионеров, в том числе 43 - старше 65 лет;- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 20 неработающих;- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 11 работающих на промышленных предприятиях;- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 6 сотрудников организаций по оказанию бытовых услуг;- 5 медицинских работников;- 4 сотрудника образовательных учреждений;- 3 работника предприятий сферы ЖКХ;- 3 сотрудника учреждений культуры и развлекательных услуг;- сотрудник организации по предоставлению телекоммуникационных услуг;- 2 сотрудника охранных предприятий;- 3 учащихся (школы №7 и № 38 Калининграда);- 3 студента (музыкальный колледж Рахманинова, БФУ им. И. Канта, колледж агротехнологий в Гусеве);- воспитанник д/с №18 Советска.