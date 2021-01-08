Автомобили поступили в медицинские организации Калининграда и муниципалитетов в канун Рождества. Как сообщили в пресс-службе правительства области, машины были поставлены в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Первым этапом в наш регион поставили 34 машины: три УАЗа «Патриот», пять – «Лада 4х4» и 26 – «Лада Гранта».Легковые автомобили предназначены для организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в центральных районных и городских больницах, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Помимо этого, машины будут доставлять пациентов в лечебные учреждения, медицинских работников - до места жительства пациентов, лекарственные препараты - до жителей отдаленных населенных пунктов.Больше всего автомобилей – по шесть единиц – получили Гурьевская и Советская больницы, по три – Полесская, Зеленоградская и Мамоновская; по две – Нестеровская, Светловская, Неманская и Славская; по одной – Городская больница №2, Городская поликлиника №3, Межрайонная больница №1, Озерская и Черняховская центральные районные больницы.В течение 2021 года ожидается поставка еще 46 автомобилей.