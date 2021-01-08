Сегодня, 8 января, стартовал первый этап подготовки «Балтики» к весенней части сезона-2020/2021. Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты собрались в Калининграде. В течение четырех дней здесь будут проходить втягивающие тренировки, а также состоится углубленное медицинское обследование. Вечером 11 января балтийцы отправятся в Турцию, где в городе Белек, по традиции пройдет первый зарубежный сбор. За 11 дней запланировано проведение десяти тренировочных занятий и двух контрольных матчей. 17 января команда сыграет с ФК «Чукарички» – одним из сильнейших клубов сербской Суперлиги. А 22-го – с ФК «Вождовац», тоже представляющим элитный дивизион чемпионата Сербии. Второй и третий подготовительные сборы «Балтики» также пройдут в Турции. В Калининград команда вернется 23 февраля – за четыре дня до официального матча ФНЛ с «Краснодаром-2».