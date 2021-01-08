Авария на сетях водопровода произошла на улице Карла Маркса в Светлогорске. На месте уже работают специалисты, из-за чего на ближайших улицах частично меняется схема движения.«В связи с аварией конечная остановка всех междугородних автобусов переносится на Калининградский проспект 65 (пожарная часть №17), автобусы по маршруту \\"Светлогорск-Отрадное\\" следуют по Калининградскому проспекту, - сообщает администрация Светлогорска в соцсетях. - Часть «новогодней» пешеходной зоны: улица Ленина, от кафе \\"Поляндия\\" до \\"Янтарь холла\\", на время работ по устранению аварии, будет доступна для проезда транспорта».По последней информации, возобновить водоснабжение планируется к концу дня.