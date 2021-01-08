За минувшие сутки в Калининградской области выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, инфекцию не обнаружили только в Янтарном, Ладушкине и Озерском районе - трех муниципалитетах из 22-х.В остальных случаи заражения распределились так:Калининград - 143Балтийский городской округ - 9Багратионовский городской округ - 4Гурьевский городской округ - 6Советский городской округ - 6Гусевский городской округ - 4Светлогорский городской округ - 4Славский городской округ - 4Неманский городской округ - 3Зеленоградский городской округ - 2Мамоновский городской округ - 2Светловский городской округ - 2Черняховский городской округ - 2Гвардейский городской округ - 1Краснознаменский городской округ - 1Нестеровский городской округ - 1Пионерский городской округ - 1Полесский городской округ - 1Правдинский городской округ - 1