Впереди – два последних дня длинных праздничных каникул. За пролетевшее время каникул мы успели и полюбоваться снегопадом, и ощутить легкий морозец, а у всех, кто-то успустил, теперь будет возможность наверстать упущенное.По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 9 января, в Калининграде будет весьма прохладная погода. В первой половине дня не исключен мокрый снег, а после обеда столбик термометра начнет опускаться все ниже и ниже. К вечеру нас ждет температура до -3 градусов.В воскресенье воздух прогреется до 0..+1 градуса. Снег в течение дня также прогнозируется.Атмосферное давление на выходных будет плавно расти – с 758 миллиметров ртутного столба утром в субботу до 763-х днем в воскресенье.