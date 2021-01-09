В Калининградской области прогнозируется ухудшение погодных условий: понижение температуры воздуха и выпадение осадков в виде снега. Об этом сообщает региональная ГИБДД в «Инстаграм».- При участии в дорожном движении будьте предельно аккуратными, – призывают сотрудники инспекции. - Двигайтесь с безопасной скоростью, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, перед началом маневра убедитесь в безопасности!Также сегодня главное управление МЧС по Калининградской области, сообщая детали погодных условий на 9-10 января, предупредило всех участников дорожного движения о возможном гололеде.Берегите себя!