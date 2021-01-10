В субботу вечером на пульт дежурного в Центре управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Большедорожное Багратионовского городского округа.Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном частном доме выгорело помещение кухни на площади 20 квадратных метров.- Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Есть пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 10 человек и двух единиц техники, - отметили в пресс-службе.