За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 194 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 4 случая больше, чем вчера. При этом из больниц был выписан 191 пациент. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.В целом по России выявлен 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах. А нарастающим итогом с момента начала пандемии выявлено 3 401 954 человека в 85 регионах.Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 456 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 61 837 человек.