С 1 января для того, чтобы попасть на территорию национального парка \\"Куршская коса\\" нужно платить в два раза больше. Еще в конце ноября был издан приказ, согласно которому стоимость посещения нацпарка увеличивается со 150 до 300 рублей на человека. Кроме того, еще 150 рублей придется заплатить за легковой автомобиль (или мотоцикл). От платы освобождаются пассажиры рейсовых автобусов, дети (как школьники, так и дошкольники), многодетные семьи и некоторые другие категории граждан.Изменилась в сторону увеличения и стоимость годового абонемента для посещения косы. Теперь он стоит 20 тысяч рублей.Впрочем, судя по очередям на Куршскую косу в первые дни 2021 года, новые цены калининградцев если и смутили, то несильно.