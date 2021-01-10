За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Калининградской области заразились 194 человека. В структуре 144 ОРВИ, 45 пневмоний, 5 бессимптомных форм заболевания. В оперативном штабе рассказали некоторые подробности.Так, среди заболевших:- 47 пенсионеров, все старше 65 лет;- 11 медицинских работников;- 11 работающих на промышленных предприятиях;- 4 сотрудника образовательных учреждений;- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;- работник сельскохозяйственного предприятия;- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;- 2 сотрудника санаториев;- 4 сотрудника охранных предприятий;- сотрудник банка;- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 3 учащихся (школа № 6, Калининград, Озерская школа, школа пос. Илюшино Нестеровского городского округа);- студент Колледжа сервиса и туризма;- 3 ребенка до 6 лет;- 19 неработающих.