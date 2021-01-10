Эксперты из крупнейших риэлторских агентств, опрошенные изданием РБК, рассказали о наиболее перспективных городах России с точки зрения приобретения недвижимости в наступившем году. Как сообщается, в топ-7 вошли муниципалитеты с высоким уровнем жизни, развитым строительным рынком и доступной для покупки недвижимости, цены на которую будут расти в дальнейшем.В список вошли Казань, Уфа, Новосибирск, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород и Краснодар. Отмечается, что на фоне пандемии Калининград столкнулся с наплывом туристов, и некоторые успели инвестировать в местную недвижимость.- В основном покупатели сюда приезжают для постоянного проживания, поскольку всех манит близость к Европе - и надежда, что рано или поздно границы откроются, - а также море. Рост спроса и цен в этом году колоссальный — раскуплены новостройки даже со сроком сдачи в 2023 году, - сообщила Марина Толстик из компании «Миэль».