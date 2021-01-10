Адвокаты супругов Антонины Зиминой и Константина Антонца подали апелляцию на судебное решение, согласно которому они были приговорены к серьезным срокам тюремного заключения. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Зиминой Михаила Баева.Напомним, и Зимина, и Антонец были обвинены в государственной измене. Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей, Антонец - к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей. Супруги вину не признают.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧетверть века на двоих: в Калининграде супругов приговорили к большим срокам за госизменуВ зал Калининградского областного суда Константин Антонец и Антонина Зимина вошли, как и положено супругам, рука об руку. Точнее говоря, скованные наручниками рука к руке. И под конвоем. Предстояло оглашение приговора по уголовному делу о государственной измене (подробности).