В воскресенье 10 января в Славске произошел пожар, на котором пострадал человек. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании на улице Учительской поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:44.- В двухэтажном восьмиквартирном жилом доме в подвальном помещении горело одеяло на площади полтора квадратных метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший.Уточняется, что на место происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-28 в составе 4 человек и 1 единицы техники.