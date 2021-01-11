В Советске местная жительница и ее сын подозреваются в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.38-летний местный житель получил зарплату и поспешил поделиться радостной новостью со своей знакомой, которую позвал в гости. Подождав, пока хозяин квартиры напьется и уснет, она позвонила своему 30-летнему сыну.Приехавший мужчина с матерью связали горожанина, и стали резать его ножом, требуя отдать им деньги и банковские карты. Они похитили электронную технику, золотые украшения, банковские карты, одежду и ключи от квартиры, после чего скрылись.Сотрудники полиции, опросив пострадавшего, выяснили личности злоумышленников и вскоре задержали их по месту жительства. В ходе обыска краденое имущество было изъято.Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, на них завели уголовное дело по статье «Разбой».