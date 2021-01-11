Следственный комитет разыскивает 59-летнюю жительницу Полесского района Дануту Верещако, местонахождение которой с 4 января неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.7 января ее автомобиль «Фольксваген Джетта» обнаружили сгоревшим около поселка Майское в Полесском районе. Учитывая обстоятельства исчезновения, у следствия имеются основания полагать, что в отношении женщины совершено преступление.Приметы.: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлого цвета, стрижка каре. Особых примет не имеет.Была одета (предположительно): в брюки темного цвета, светлую болоньевая куртку. При себе была сумка из искусственной кожи бежевого цвета.Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к гражданам, располагающим значимой информацией о возможном месте нахождения разыскиваемой и обстоятельствах ее безвестного исчезновения, с просьбой обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А) лично либо по телефонам:8 911 868 25 02,8 401 2 55 87 65,8 401 51 3 95 32 или 02.Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется!