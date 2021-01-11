Калининградцы уже не первый день возмущаются по поводу установки двойного ограждения на улице Бассейной в районе переправы через ручей Воздушный. Дополнительный оцинкованный забор там появился вдобавок к стальным перилам. При этом, ограждение «украло» часть тротуара, ширина которого и так довольно небольшая.- Я в шоке просто, - написал в редакцию «Комсомолки» один из жителей. - В сад ребенка веду, и вижу какое-то недоразумение. На улице Бассейной, на мосту через ручей, на узеньком тротуаре рядом с надежным забором из швеллеров, чтобы машина не улетела в овраг, воткнули рядом еще заборов сереньких. Вот зачем это делают?Ситуацию корреспонденту «Комсомолки» прокомментировал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин:- Старое ограждение уже имело коррозийное повреждение и не соответствовало безопасности по ГОСТам, - заявил чиновник. - В связи с этим было принято решение по монтажу нового ограждения. Установка ограждения в теле тротуара была вынужденной в связи с тем, что ограждение нужно было установить максимально прочно, чтобы оно не обвалилось, так как там крутой уклон.