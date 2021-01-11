В Багратионовске судебные приставы не позволили должнику продать 19 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.Местный житель задолжал 777 тысяч рублей и не хотел гасить долг добровольно. Более того, получив требование об исполнении решения суда, он попытался как можно скорее продать принадлежащие ему 19 земельных участков. Однако приставы успели наложить запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.Мужчина обжаловал это постановление, так как посчитал, что мера излишне жесткая — стоимость земли в разы превышает сумму долга. Однако Багратионовский суд отклонил иск должника. Теперь горожанину придется искать деньги, чтобы расплатиться с долгами, иначе его имущество продадут на торгах.