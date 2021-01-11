Видео огромной черной лужи, которая стремительно растекается по полу первого этажа в атриуме «Берлин» в торгово-развлекательном центре «Европа», появилось сегодня утром в соцсетях. В комментариях калининградцы тут же предположили, что прорвало канализацию и принялись шутить о последствиях наплыва туристов. Однако в администрации комплекса коммунальную аварию не подтвердили.- Сработала система пожаротушения, - объяснил «Комсомолке» директор «Европы» Владимир Королев. - Мы эту систему всегда проверяем после зимних праздников. В этот раз по неустановленной пока причине сработал один из 400 установленных датчиков. От него пошел сигнал на электромагнитный клапан, и в результате включился насос, который стал закачивать в трубы воду из нашего собственного пожарного резервуара. Эти трубы не использовались с момента постройки здания, и, конечно, там было немало грязи, из-за чего вода приобрела такой цвет. Никакой канализации на этом этаже нет.По словам Владимира Королева, насосы уже отключили в ручном режиме, но успело вылиться примерно 300 литров воды на площадь около 200 квадратных метров.