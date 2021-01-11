За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 176 случаев ОРВИ, 15 случаев пневмонии и 7 бессимптомных форм заболевания.Среди заболевших- 61 пенсионер, в том числе 48 человек старше 65 лет;- 12 медицинских работников;- 6 работающих на промышленных предприятиях;- 11 сотрудников образовательных учреждений;- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 9 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- работник предприятия сферы ЖКХ;- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;- сотрудник охранного предприятия;- 5 сотрудников банков;- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 4 учащихся (Школы 11, 29, 56, лицей 23);- 2 студента БФУ;- ребёнок, посещающий д/с 155;- 34 неработающих.