На жителя Черняховска завели уголовное дело по статье «Мошенничество». 25-летинй мужчина расплатился в магазине билетом банка приколов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.Злоумышленник специально выбрал магазин, где продавщицей была пожилая женщина. Мужчина расплатился за товар 5-тысячной банкнотой, получив сдачу 4 800 рублей. Когда женщина обнаружила подделку, то сразу обратилась в полицию. Сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника и вскоре задержали его.Теперь черняховцу грозит лишения свободы на срок до двух лет.