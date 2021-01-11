В Калининградской области за сутки было выявлено 198 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 146 человек.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 1Балтийский городской округ – 8Светловский городской округ – 8Пионерский городской округ – 2Гвардейский городской округ - 2Полесский городской округ – 4Гурьевский городской округ - 11Гусевский городской округ – 1Зеленоградский городской округ –7Светлогорский городской округ – 1Советский городской округ - 5Черняховский городской округ –4Мамоновский городской округ - 3