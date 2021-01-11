В новогодние каникулы с 1 по 10 января в Центр обработки вызовов системы 112 поступило 27 737 вызовов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на странице системы в «Вконтакте».Наибольшее количество вызовов поступило 5 января – 2 987, в среднем на каникулах поступало от 2700 до 2900 вызовов.Наиболее частым поводом обращений стал вызов скорой медицинской помощи, это на 51% больше, чем годом ранее. В правоохранительные органы было направлено на 22% вызовов больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них 257 вызовов поступило с сообщением о ДТП.