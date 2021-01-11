Накануне в полицию обратился житель Калининграда, сообщивший, что на улице Заводской неизвестным был похищен интернет-кабель. В результате десятки человек остались без столь необходимой сегодня Всемирной паутины.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, проверку по данному преступлению начали участковые уполномоченные полиции. Они провели поквартирный обход, проверили пункты приема металла и вскоре выяснили, что к похищению интернета причастен 29-летний местный житель, проживающий на соседней улице.- Злоумышленник срезал в двух подъездах 80 метров медного интернет-кабеля и продал его. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, - добавили в полиции.Возбуждено уголовное дело по статье \\"Кража\\". Похитителю грозит до двух лет лишения свободы.