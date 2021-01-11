Готовность строящегося в поселке Родники онкоцентра составляет всего 24 процента, поэтому необходимо прекращать обсуждение, что делать дальше и приступать к выполнению работ, а также увеличивать число рабочих. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда на объект,«Следует существенно нарастить темпы. Сейчас готовность объекта составляет всего 24%, надо увеличивать темпы. Поэтому мы дополнительно усиливаем контроль за строительством онкоцентра. Теперь будем еженедельно собираться на совещания на объекте, осматривать выполненные работы и выяснять, что необходимо сделать дополнительно для сокращения сроков строительства», – подчеркнул Антон Алиханов.Сейчас на объекте сейчас прокладывают внутренние коммуникации – канализацию и водоснабжение, отопление, занимаются стяжкой полов, возведением и штукатуркой внутренних стен. Закрыта коробка здания, завершаются кровельные работы. В новогодние каникулы на объекте работали 50-70 человекКак сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе рабочего выезда были рассмотрены возможные варианты фасадов здания и конфигураций оконных проемов, выбраны конечные варианты. Они будут переданы в государственный институт проектирования объектов здравоохранения в течение недели, по итогам получения заключительного заключения, начнется монтаж. На данный момент отсутствие окон тормозит процесс просушивания здания и перехода к следующим внутренним работам.По новому техзаданию срок сдачи объекта - в мае 2022 года. В структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.