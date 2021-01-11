Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) опубликовал результаты проверки 1015 АЗС, расположенных в разных регионах страны. Всего специалисты отобрали и испытали 1942 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 152 образца (7,8 %) не соответствовали установленным нормам. По бензину доля выявленных нарушений составила около 3,5 %, по дизельному топливу – 15,1%.Калининградская область не стала исключением - на наших АЗС нашли два нарушения, и оба касались солярки.На АЗС №6 ООО «РН-ОЙЛ» (Калининград, ул. Горького, д.162Б) претензии возникли к летнему дизельному топливу «Евро» сорта «С» 5-го экологического класса. Заключение экспертов: «фактическая температура вспышки в закрытом тигле при норме не ниже 55 градусов составила 52 градуса». На производительность двигателя этот параметр влияет не сильно, но при этом повышает опасность возникновения пожара при обработке и хранении топлива.На АЗС ООО «Мотор» (Гурьевск, Калининградское шоссе,д.15 Б) проверку не выдержало дизельное летнее топливо «Евро» того же сорта «С». Две пробы не соответствовали по показателю «массовая доля серы»: в резервуаре №5 фактически массовая доля при норме не более 10мг/кг составила 71 мг/кг, в резервуаре №3 - 146мг/кг. Такое топливо представляет повышенную угрозу для экологии, ускоряет коррозионные процессы в двигателе, повышает нагарообразование и износ системы выпуска отработанных газов.